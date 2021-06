Imagini îngrozitoare de la Constanța! O tornadă filmată la plaja Corbu O tornada a fost filmata la Constanța, in zona plajei Corbu. Pilnia a coborit pina aproape de nivelul solului, insa s-a destramat citeva minute mai tirziu. Oamenii au privit ingroziți fenomenul periculos. Județul Constanța se afla sub cod portocaliu de vreme rea pina in aceasta seara. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se reunește astazi pentru a lua masuri. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O tornada a fost filmata la Constanța, in zona plajei Corbu. Palnia a coborat pana aproape de nivelul solului, insa s-a destramat cateva minute mai tarziu. Oamenii au privit ingroziți fenomenul periculos. Județul Constanța se afla sub cod portocaliu de vreme rea pana in aceasta seara. Comitetul Județean…

- Locuinta inundata in Corbu de Jos, judetul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, o locuinta a fost inundata, in satul Corbu de Jos, pe strada Principala. Misiunea se afla in desfasurare.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit marți pentru a reevalua incidența in localitațile unde expira restricțiile pentru 14 zile și pentru a impune masuri unde rata a trecut de anumite praguri. Lugojul ramane cu restricții pentru o rata cuprinsa intre 1,5 și 3 la mia de locuitori.…

- Pe parcursul nopții trecute a fost înregistrata o creștere a acumularii apei în barajul Someșul Rece I, situat în Defileul Someșul Rece, peste cota de siguranța a acestuia, ca urmare a precipitațiilor abundente și a topirii zapezii din zona de munte.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava, convocat joi de prefectul Iulian Cimpoesu in ședința extraordinara, in sistem online, a aprobat scenariile de funcționare pentru unele instituții de invațamant din județ, incepand cu data de 5 mai.Scenariul verde - 1, la rata de ...

- Prefectul de Timis, Zoltan Nemeth, a declarat, marti, ca primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, nu va mai face parte din Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), dupa ce a schimbat structura acestui for, arata Agerpres. Prefectul spune ca a analizat si componente ale…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit astazi pentru a decide daca va fi sau nu prelungita carantina pentru Timișoara și localitațile limitrofe. Specialiștii din cadrul DSP Timiș au propus, in urma analizei epidemiologice, prelungirea carantinei cu șapte zile pentru Timișoara,…