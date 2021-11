Stiri pe aceeasi tema

- Imagini ce intrec orice limita a imaginației au fost surprinse in Constanța! Un șofer și-a dorit sa scurteze drumul, astfel ca a coborat scarile de la intrarea unui parc cu mașina. Decizia lui nu a fost lipsita de consecințe ce o sa il coste mulți bani. Șofer din Romania, filmat in momentul in care…

- Șoferii romani fac ravagii și in alte țari! Imagini ce depașesc imaginația au fost surprinse in Grecia in momentul in care o mașina a blocat un feribot, așa ca pasagerii s-au enervat teribil in momentul in care și-au dat seama ca intampina probleme neprevazute in vacanța lor. Ce a putut sa faca un turist…

- Imagini cu bancnote de euro puse la uscat in mașina de spalat au devenit virale. De ce au ajuns nemții intr-o astfel de situație și ce s-a intamplat cu banii, aflați in randurile de mai jos! De ce au ajuns nemtii sa isi usuce banii in masina de spalat Imagini cu bancnote de euro puse […] The post De…

- Imagini incredibile de la o intervenție pentru scoaterea unei mașini dintr-un lac, dupa un accident auto grav, scrie ro-viral.video. Deși intervenția a fost una dificila, oamenii au gasit un motiv sa zambeasca pentru ca ceea ce au gasit in interiorul automobilului i-a facut sa rada in hohote.Mai mult,…

- Zi mare pentru Alina Vidican! Fosta doamna Borcea și-a oficializat relația cu iubitul sau, Claude Senhoreti, de care este indragostita pana peste cap. Vedeta a spus cel mai sincer ”DA” din viața ei și a radiat de fericire. Evenimentul a fost unul pe cat se poate de luxos, mireasa primind cadou o mașina…

- "La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Din primele verificari, acestia au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un autoturism condus de un tanar, in varsta de 25 de ani, din municipiul Slatina si un pieton, respectiv un barbat, in varsta de 68 de ani,…

- Una dintre mașinile Agenției Naționale pentru Transport Automobile (ANTA) a fost surprinsa parcata chiar pe o trecere de pietoni. Potrivit martorului ocular care a expediat imagini cu incalcarea la adresa redacției Point.md, incidentul s-a produs pe bulevardul Grigore Vieru, transmite Știri.md. In imagini…

- Peste 150 de mii de oameni au fost evacuați din calea elefanților care strabat China, inapoi acasa, dupa ce au calatorit peste 700 de kilometri in ultimele 17 luni, au anunțat autoritațile chineze, relateaza digi24.ro.