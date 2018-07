Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 76 de morti si 200 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial.

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un numar total de 164 de adulti si 23 de copii au fost raniti, a declarat aseara o purtatoare de cuvant a brigazii elene de pompier. Numarul persoanelor date disparute nu a putut fi inca determinat.

- Cel putin 60 de persoane au murit si peste 170 sunt ranite dupa ce doua incendii de padure au scapat de sub control in apropierea Atenei. Autoritatile au cerut luni oamenilor sa-si paraseasca locuintele dupa ce vantul puternic a intetit cele mai grave...

- Cel puțin 60 de persoane au murit și alte cel puțin 172 au fost ranite in urma incendiilor de vegetație izbucnite in apropiere de Atena. Oamenii s-au refugiat in mare, iar bilanțul morților este in creștere. (Promotiile zilei la monitoare) Evangelos Bournous, primarul oraselului Rafina, a declarat ca…

- Cel putin 60 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei. Majoritatea victimelor au ars de vii in casele lor sau in masinile cu care incercau sa...

- La nivelul ambasadei din Atena, nu au fost primite pana acum solicitari de asistenta consulara referitoare la incendiile produse in Grecia, in urma carora au murit cel putin 60 de persoane, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- MAE roman a emis o avertizare de calatorie in Grecia, dupa ce meteorologii au anuntat ”cod roșu” de vreme extrema. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul elen de Meteorologie a declarat „cod roșu”…

