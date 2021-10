Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu doua luni, Cristian Boureanu și Laura Dinca iși anunțau desparțirea, dupa o relație de mai bine de șase ani, ei bine, acum afaceristul a fost surprins de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei blondine focoase,…

- Centrul Național Anticorupție a publicat imagini exclusive din biroul primarului din Trușeni care a fost reținut in aceasta dimineața pentru corupere și trafic de influența. In video se vede cum primarul primea bani de la funcționari și discuta scheme.

- Alina Petre nu scapa in fel și chip de agresorul sau și in cadrul unei emisiuni de la Antea Stars povestea ca fostul iubit tinerel a comis-o din nou și de aceasta data foarte grav, caci a cautat-o pe fiica ei și i-a trimis mesaje vocale prin intermediul rețelelor de socializare. Acum, vedeta susține…

- Incepem dimineața cu o veste bomba direct din lumea mondena. Personajul principal este chiar Bianca Dragușanu, care, ghiciți ce, a fost surprinsa in compania unui frumușel la cel mai select restaurant din Herastrau. Nu va spunem doar vorben-n vant, ci va aratam și cele mai senzaționale imagini, surprinse…

- Carmen Tanase a vandut toate proprietațile din București și s-a mutat la țara . Recent, Catalin Maruța a vizitat-o la noua locuința. Actrița se bucura acum de o casa mare, o curte spațioasa și de aer curat. In urma cu cateva luni de zile, Carmen Tanase a surprins cand a declarat ca vrea sa lase Bucureștiul…

- Alina Petre a trait momente de groaza cand a fost batuta de fostul ei iubit, dar a reușit sa-i dea acestuia o lecție, ținandu-l la distanța in mod legal. Acum, vedeta a anunțat ca a obținut prelungirea ordinului de protecție pe o perioada de 2 luni. Totuși, barbatul s-ar interesa inca de ea și da semne…

- Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea „Puterea Dragostei” s-a mutat in casa noua. Vedeta a primit apartamentul cadou din partea parinților, iar locuința se afla situata in nordul Capitalei. „Imi doream foarte mult sa stau in nordul Bucurestiului, pentru ca majoritatea prietenilor mei sunt in zona.…

- Alina Eremia a muncit cat a muncit, iar acum rezultatul este unul wow: vedeta s-a mutat la casa noua, iar noi avem primele imagini din locuința de lux a blondinei. Atat va spunem doecamdata: imobilul se invarte dupa soare.