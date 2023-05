Stiri pe aceeasi tema

- Rachete de croaziera rusești au explodat marți deasupra Kievului, in timp ce tancuri și soldați s-au adunat in Piața Roșie de la Moscova pentru tradiționala parada militara de 9 mai de Ziua Victoriei. Rusia marcheaza aniversarea victoriei asupra naziștilor cu un nou atac asupra Ucrainei, relateaza…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele

- Rusia a intensificat atacurile in Ucraina cu cateva zile inainte de Ziua Victoriei. Potrivit unui oficial ucrainean citat de The Guardian, cel puțin cinci persoane au fost ucise in Kiev. Trei dintre persoanele care au murit in atacurile asupra Kievului provin din districtul Solomianski din vestul capitalei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat ieri serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale, potrivit Agerpres. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina…

- Suntem in ziua 388 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, susținand ca deportarea forțata a copiilor ucraineni de catre Moscova este o crima de razboi. Kremlinul spune ca „mandatele…

- Cel mai evident rezultat al primului an de razboi este ca, deși Ucraina inca nu a caștigat lupta, și-a caștigat viitorul, independența clara, garanția ca nu va fi niciodata o colonie sau vasalul Moscovei, in vreme ce pentru Rusia lui Putin lucrurile arata foarte prost și nu exista perspectiva victoriei,…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri increderea in „victoria” Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a afirmat ca, daca este necesar, Moscova este gata sa…