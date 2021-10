Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pacienți cu COVID-19, mulți dintre ei aflați in stare grava, așteapta in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Galați eliberarea unui pat, scrie ziarul local din Galați Viața Libera care a publicat și o imagine cu pacienții contectați la tuburile de oxigen. Saloanele din…

- In sectia de ATI COVID a Spitalului Coltea sunt internati in acest moment 10 pacienti, cu doi peste capacitatea COVID pe care o are unitatea sanitara, iar pacientii continua sa vina. In tot acest timp in care medicii nu stiu cum sa gaseasa cele mai bune solutii astfel incat toti pacientii sa poata…

- Spitalele CF2, Witting și cel modular din Pipera au inceput de aseara sa preia pacienți cu coronavirus pe fondul numarului tot mai mare de bolnavi care au nevoie de ingrijiri medicale și a supraaglomerarii din spitale suport Covid, relateaza Digi24. La spitalul Witting au ajuns marți seara 23 de pacienți…

- Trei focare COVID au fost depistate la trei sectii medicale diferite din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Andrei" din Galati, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, un focar este la Sectia Medicala I, unde au fost…

- Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu a fost suplimentata cu zece paturi, iar Sectia de Neurologie din cadrul spitalului va fi transformata in sectie COVID, potrivit Agerpres. "La Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu a fost suplimentata Sectia de Boli Infectioase,…

- Calvarul din sectiile Covid ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova creste in dimensiuni pe zi ce trece. Reprezentantii unitatii medicale fac eforturi supraomenesti pentru a putea ingriji toti pacientii cu necesar de oxigen, capacitatea fiind de mult depasita. Conducerea a recurs…

- Pacienții sunt tratați in paturi pe holurile Institutului Marius Nasta din București, pentru ca a fost depașita capacitatea de tratament pentru bolnavii COVID-19. „Acum la Marius Nasta. 104 pacienți in secția COVID la o secție de 81 de paturi și 15 pacienți in ATI COVID ... iar pacienții continua…

- Toți pacienții internați in spitalele ”Sfantul Ioan” și ”Malaxa” din București vor fi externați in cursul zilei de joi pentru ca in locul lor sa fie aduse persoane diagnosticate cu COVID-19, relateaza Digi 24 . O situație similara este și la Maternitatea Bucur, care ține de spitalul ”Sfantul Ioan”.…