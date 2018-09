Imagini de la eveniment: AS CS Farul a castigat la scor meciul din Liga a 4-a cu Portul Constanta (galerie foto + video)

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de fotbal au ocazia sa urmareasca sambata, 1 septembrie, o interesanta intalnire fotbalistica, in etapa a patra a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, Portul Constanta AS CS Farul Constanta. Meciul de juniori e programat la ora 15.00, iar cel de seniori la ora 17.00, ambele dispute…

- Echipa de fotbal AS CS Farul Constanta, nou infiintata si care a demarat procedurile pentru a si schimba denumirea in FC Farul, a disputat astazi, la Poarta Alba, meciul din etapa a doua a Ligii a 4 a de seniori a judetului Constanta, cu Stiin 39;a Acalab Poarta Alba.AS CS Farul s a impus cu 7 2, iar…

- Echipa de fotbal CS Medgidia, nou promovata in Liga a 3 a, a castigat cu 3 1 meciul amical de astazi, disputat pe teren propriu cu AS CS Farul, formatie din Liga a 4 a a judetului Constanta, care a demarat procedurile pentru a si schimba denumirea in FC Farul brand castigat la licitatie de fostul fotbalist…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, componenta a Ligii a 3 a, a invins din nou CS Navodari Liga a 4 a intr un meci amical.Jucatorii pregatiti de Ionel Melenco s au impus cu 2 1 1 1 , scor cu care castigasera si prima partida de verificare din aceasta vara dintre cele doua formatii.Golurile celei de…

- Suporterii echipei de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2 a, au facut deplasarea in coloana de masini astazi, la Ovidiu, la meciul de debut in campionat, cu ACS Poli Timisoara, formatie retrogradata din Liga 1. Partida se disputa de la ora 13.00, pe stadionul central al Academiei Hagi.…

- SSC Farul Constanta, echipa nou promovata in Liga a 2 a, a castigat la diferenta foarte mare, scor 13 1 5 0 , meciul amical de astazi de pe stadionul Farul din Constanta, cu Farul Tuzla, formatie din Liga a 4 a.Echipa din Tuzla s a aflat insa cu aceasta ocazie la prima actiune din aceasta vara, neavand…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta Liga a 2 a a castigat la scor, cu 5 1 4 0 , meciul amical de astazi, de pe stadionul Farul din Constanta, cu o echipa de juniori de la ACS Performer Constanta.A fost prima disputa de verificare a SSC Farul de la reluarea pregatirii, la inceputul acestei saptamani.Golurile…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a facut istorie și a caștigat Roland Garros 2018, dupa ce a caștigat in fața americancei Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Acesta a fost primul trofeu de Grand Slam din istorie romancei, iar succesul vine la 40 de ani dupa victoria Virginiei Ruzinic. Fotoreporterul Gazetei…