Imagini de coșmar într-o pădure din România: câini spânzurați, găsiți de trecători - FOTO Un trecator a descoperit mai mulți caini spanzurați intr-o padure din județul Bistrița Nasaud. Barbatul e voluntar la Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului și a alertat ulterior autoritațile. Poliția a deschis un dosar penal in acest caz, pentru a afla cui aparțin animalele și cine este faptașul. „Un coleg al nostru a observat in cursul zilei de sambata doi caini spanzurați in padure, langa satul Silivașu de Campie, Jud Bistrița-Nasaud. Par a fi caini de intors de oile. Ne-am deplasat la fata locului și noi, impreuna cu patrula Secției 3 de poliție Rurala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

