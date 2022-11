Stiri pe aceeasi tema

- Pe retelele sociale a fost publicata o inregistrare video care arata distrugerea a doua masini blindate (vehicule de lupta ale infanteriei) ruse, care sunt lovite precis de catre militarii ucraineni din trupele speciale. Imaginile dramatice au fost filmate zilele trecute pe frontul sudic din Ucraina. …

- Pe rețelele sociale a fost publicata o inregistrare video care arata distrugerea a doua mașini blindate (vehicule de lupta ale infanteriei) ruse, care sunt lovite precis de catre militarii ucraineni din trupele speciale. Imaginile dramatice au fost filmate zilele trecute pe frontul sudic din Ucraina.

- O noua inregistrare video distribuita pe rețelele de socializare arata cum soldații ucraineni au aruncat in lupta toate armele intr-un atac impotriva unei coloane blindate a armatei ruse din regiunea Donețk. Inregistrarea video remarcabila arata cum doua tancuri rusești T-72B3 și trei vehicule de lupta…

- Serviciul de presa al Brigazii 95 Separate de Asalt Aeropurtat a publicat un videoclip spectaculos cu unul dintre soldații Batalionului 1 de Asalt Aeropurtat al brigazii care distruge de unul singur un tanc rusesc de 3 milioane de euro, relateaza portalul ucrainean de știri Defence Express . In imaginile…

- Imagini filmate din drona pe frontul din estul Ucrainei surprind momentul in care un soldat ucrainean distruge un tanc rusesc T-80BV. Soldatul, ascuns in padure, așteapta ca tancul rusesc sa treaca de poziția sa, moment in care iese dintre copaci și trage cu un lansator de rachete de la mica distanța.…

- Pe retelele sociale a fost publicata o inregistrare video care arata momentul dramatic in care un pilot rus decide sa se catapulteze, dupa ce avionul sau e lovit de antiaeriana ucraineana. Imaginile au fost surprinse chiar de o camera video montata pe casca pilotului. #Ukraine: Crazy first-person footage…

- Lansatoarele de rachete HIMARS din dotarea forțelor ucrainene continua sa provoace pierderi importante in randul armatei ruse. Forțele speciale ucrainene au publicat pe rețelele sociale o inregistrare video care arata efectele bombardamentelor HIMARS impotriva pozițiilor ruse din Ucraina. In urma unui…

- Brava armata a Rusiei se face de rasul lumii in Ucraina. Tancurile de lupta cu care Putin speria Occidentul nu pot trece nici macar o apa care ii ajunge unui soldat pana la genunchi. Blindatele de infanterie ale rușilor nu au fost capabile sa treaca un rau mic din Donețk. #Ukraine : No less than three…