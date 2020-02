Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Ciara a facut ravagii in mai multe țari din Europa de Vest, cea mai afectata fiind Marea Britanie, unde numeroase curse aeriene au fost anulate ori au avut intarzieri din cauza vantului care a batut cu pana la 100 de kilometri pe ora.

- Meteorologii anunta ca, vineri, pana la ora 23.00, este cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. Vantul va sufla cu 70 de kilometri la ora si va reduce semnificativ vizibilitatea. Pana la finalul saptamanii, vremea va fi rece, local geroasa…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți dupa-amiaza, in Jamaica și in Cuba. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, iar autoritațile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru zona Caraibe.

- Imagini revoltatoare au fost surprinse la Constanța, la ceremonia de Boboteaza, unde una dintre cele trei cruci aruncate in marede IPS Teodosie a fost prinsa de o tanara, dar mai apoi i-a fost furata de un alt inotator.

- UPDATE:La interventie au mai participat un echipaj de prim ajutor EPA SMURD de la Garda de Interventie Borsa, precum si membri ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din oras, cu o autocisterna. In incendiu au ars circa 170 metri patrati acoperis anexa si casa. Flacarile au afectat si acoperisul…

- Primii sosiți la fața locului in urma unui telefon la 112 care anunța ca in mijlocul raului Mureș, vizavi de baza sportiva Voința, se afla o femeie, jandarmii nu au stat pe ganduri și au acționat. Unul dintre ei a sarit direct in apa cand a zarit trupul femeii plutind in rau. Cu greu a ajuns la mal,…

- O tanara in varsta de 23 de ani din Brazilia a fost impușcata in fața, in timpul serviciului, de un barbat mascat care ar fi fostul ei iubit. Momentul tulburator a fost filmat de o camera de supraveghere.

- Un avion al companiei aeriene Turkish Airlines, cu 134 de pasageri la bord, s-a izbit de pista in momentul unei aterizari dificile in Ucraina. Aeronava, un Boeing 737-800 a intampinat probleme la...