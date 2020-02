Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce managerul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, Eugen Georgescu, se afla in concediu medical, unitatea spitaliceasca este sat fara caini. Contactat telefonic pentru un scurt interviu, noul director medical, Teodor Sas, a precizat pentru Gazeta de Sud ca nimeni nu are,…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea va face un control luni la Spitalul de Urgențe ”Sfantul Pantelimon” din Focșani, dupa ce, in week-end, au aparut imagini cu capcane puse pentru prinderea gandacilor in saloanele de la pediatrie.O pacienta care a ajuns in week-end in secția de pediatrie a publicat…

- O multinaționala a livrat mancare Spitalului din Craiova fara a avea autorizație sanitar-veterinara. Firma Ansamble Catering & Services SRL a fost amendata cu 10.000 de lei, inspectorii i-au interzis sa mai prepare alimente și a fost forțata sa intre in legalitate. Insa compania livreaza mancare pentru…

- IRUM Reghin a inceput productia de serie a primului tractor romanesc, conceput si construit de inginerii societatii, lansat in toamna anului trecut la INDAGRA, la 15 ani de la disparitia productiei de tractoare din Romania. Directorul general al IRUM Reghin, Mircea Oltean, arata ca pentru acest tractor…

- La aproape o luna de cand managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a fost demis pe baza unei cereri false, Ministerul Sanatatii refuza, in continuare, sa isi asume o pozitie cu privire la aceasta situatie. Asadar, nu stim nici in acest moment cum a fost posibil ca directorul unui spital…

- Valuri de plastic in Oceanul Indian. In orasul Durban din Africa de Sud au fost surprinse imagini apocaliptice. Tone de deseuri din plastic, care au fost aruncate necontrolat de-a lungul timpului, au fost aduse la tarm de apele oceanului.

- Directorul Oficiului Registrului Comertului (ORC) Dolj, Oana Dinca, a facut un apel la mediul de afaceri doljean, in cadrul Galei Topul Firmelor, care a avut loc joi seara in Craiova. Sefa ORC Dolj a mentionat ca firmele au obligativitatea depunerii unei declaratii din care sa rezulte beneficiarii reali…

- Sectia ATI a SJU Craiova este infectata cu bacterii ultrarezistente, iar acest lucru a fost ascuns publicului pana in acest moment, reclama Emanuel Ungureanu, deputat USR de Cluj. Acesta a oferit o declaratie de presa in fata Unitatii de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova,…