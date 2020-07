IMAGINEA ZILEI: O mireasă asistentă a salvat victima unui accident auto Doi tineri americani proaspat casatoriți, care se intorceau de la nunta lor, au fost martorii unui accident rutier in drum spre casa. Mireasa, care este asistenta medicala, a coborat din mașina și a acordat primul ajutor pana la sosirea echipajelor de salvare. Imaginea cu asistenta in rochie de mireasa ajutand victimele accidentului s-au... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08:30, plutonierul adjutant Paiscar Florin, plutonierul major Sandulache Marius și plutonierul major Corneliu Ionuț din cadrul Secției de Pompieri Adjud, au acordat primul ajutor calificat unui adolescent, victima a unui accident rutier produs pe DN2, pe raza localitații…

- Potrivit șefului secției de toxicologie, Adrian Paslaru, colegul sau a fost gasit de asistenta pe scaun, langa chiuveta. „I-ar fi fost rau și s-ar fi dus sa vomite. Și in timpul acesta a facut infarct masiv sau trombembolie masiva a arterei pulmonare. Nu a avut probleme sau sa se planga sau…

- O asistenta medicala din Cahul a murit de Covid–19, fiind al treilea caz de deces in randul personalului medical, in ultimele 24 de ore. Anunțul a fost facut de IMSP Spitalul Raional Cahul pe pagina oficiala de facebook.

- In dupa amiaza zilei de luni, 4 mai 2020, polițiștii din Blaj au fost sesizați de catre un barbat din Mediaș, cu privire la faptul ca este posibil ca mama sa, o femeie in varsta de 81 de ani, din Blaj, sa fi fost victima unei infracțiuni. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, in…

- Mary Agyeiwaa Agyapong (28 ani), din Bedfordshire, a fost testata pozitiva cu COVID-19 pe 5 aprilie și a fost internata in spital pe 7 aprilie, potrivit Channel 4 News. Dupa ce inițial a dat semne de imbunatațire, starea asistentei medicale s-a deteriorat brusc, ceea ce i-a determinat pe medici sa…

- O asistenta medicala din Anglia, gravida in luna a noua, a contactat noul tip de coronavirus și a murit pe un pat de spital din Reading. Conform surselor din spital, starea ei parea sa se imbunatațeasca, dar, dintr-o data, s-a deteriorat. In acel moment, medicii au decis sa-i faca cezariana și au salvat…

- Cadrele medicale fac eforturi uriașe in timpul pandemiei de coronavirus, iar un exemplu in acest caz este o asistenta in varsta de 35 de ani, care a ales sa stea departe de cei trei copii, pentru a-i proteja de infecția cu noul coronavirus.