Stiri pe aceeasi tema

- O pictura interioara a bisericii „Sfantul Nicolae“ din Targu Jiu, lacas de cult vechi peste 200 de ani, care se afla pe lista monumentelor istorice, a fost distrusa de un instalator care a montat o centrala termica.

- O pictura interioara a bisericii „Sfantul Nicolae“ din Targu Jiu, lacas de cult vechi peste 200 de ani, care se afla pe lista monumentelor istorice, a fost distrusa de un instalator care a montat o centrala termica.

- Biserica Sfantul Nicolae din Targu Jiu a fost ridicata in 1795, insa au fost terminate 20 de ani mai tarziu, scrie europafm.ro. Cel mai mult s-a lucrat la pictura interioara. Au fost realizate lucrari de excepție care, in cei 200 de ani, au fost restaurate cu mulți bani de la buget, fiind vorba despre…

- O pictura dintr-o biserica veche de peste 200 de ani a fost distrusa dupa ce un instalator a montat o centrala termica pe unul dintre pereții lacașului de cult. Parohia a decis sa monteze o centrala termica pentru ca oamenilor sa nu le fie frig la slujbe. Doar ca centrala a fost montata pe o […]

- Revoltat dupa ce a vazut situatia din Biserica Sfantul Nicolae, un localnic a fotografiat peretele cu centrala si a postat imaginile pe Facebook. "Biserica Sfantul Nicolae din Targu-Jiu - Ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax si a sotiei sale Maria, a pitarului Grigorie Crasnaru si a…

- O pictura veche de peste 200 de ani aflata in Biserica Sfantul Nicolae din Targu Jiu, județul Gorj, a fost distrusa de un instalator care a montat o centrala termica, relateaza Europa FM. Centrala acopera jumatate din lucrarea care ii reprezinta chiar pe ctitorii bisericii, fapt ce a starnit revolta…

- Personalul unei filiale bancare din localitatea bistriteana Prundu Bargaului s-a autoevacuat, joi dupa-masa, dupa ce sediul s-a umplut de fum si s-a declansat alarma de incendiu, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, scrie Agerpres. Fumul…

- Premisele construcției noii centrale in cogenerare, pentru termoficarea municipiului Drobeta Turnu Severin sunt foarte clare in acest moment. Municipalitatea a gasit soluția pentru a demara investiția, iar in perioada imediat urmatoare se vot gasi sursele de finanțare optime. Investiția va costa 59…