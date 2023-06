Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Alexander Lapin, seful Statului Major al fortelor terestre ruse, se afla in fruntea operatiunilor militare din Belgorod. Pe retelele de socializare, blogerii militari pro-Kremlin au distribuit imagini in care Lapin ofera indicatii unui vehicul blindat pe o strada pustie si pare sa incurajeze…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, a acuzat intr-un mesaj plin de injuraturi ca ministrul Apararii și șeful Statului Major din Rusia i-au lasat oamenii fara muniție. Intr-un clip video, acesta a aratat cadavrele a zeci de luptatori care ar fi fost uciși in timpul luptelor din Bahmut,…

- In ultimele 24 de ore, armata rusa a lansat atacuri care au dus la moartea a cel puțin noua persoane și ranirea altor 31, conform bilanțului anunțat de Ministerul Apararii din Kiev. In total, aproximativ 135 de așezari din noua regiuni ucrainene au fost ținta bombardamentelor, intr-un nou episod al…

- Varsovia se lanseaza in cea mai mare campanie de reinarmare din ultimii 50 de ani, ca raspuns la amenintarea tot mai mare pe care o reprezinta Rusia pentru Europa, se arata intr-un material publicat de The Telegraph. Unitatea capitanului Marek Adamiak din Regimentul 11 Artilerie din Polonia, stationata…

- Cea mai vehementa propagandista pro-Kremlin, Olga Skabeeva, cunoscuta ca „Papușa de Fier a lui Putin”, la televiziunea de stat le-a povestit locuitorilor Federației Ruse despre noile „laboratoare biologice din Ucraina” . De data aceasta, ea a spus ca soldații ucraineni iși doneaza substanțele biologic…

- Presedintele Belarsului, Alexandr Lukasenko, a promulgat joi, 9 martie, o lege prin care introduce pedepsa cu moartea pentru militarii sau oficialii de stat care sunt gasiti vinovati de inalta tradare, informeaza Reuters. Belarusul, aliatul fidel al Rusiei, este singura tara europeana in care pedeapsa…

- Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete si drone in noaptea de miercuri spre joi in intreaga Ucraina, in principal asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din tara vecina, dar și asupra Odesei, important port la Marea Neagra, și Kievului.

- Un tribunal din Belarus a condamnat-o in lipsa luni, 6 martie, pe lidera opozitiei aflata in exil Svetlana Tihanovskaia la 15 ani de inchisoare, acuzata in special de „conspiratie pentru preluarea neconstitutionala a puterii”, a anuntat agentia Belta, citata de Reuters, transmite Agerpres.Un alt opozant,…