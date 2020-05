Stiri pe aceeasi tema

- Indragita actrița de origine romana se afla in continuare in Italia, alaturi de fiica ei și este mereu prezenta pe rețelele de socializare. Madalina Ghenea vorbește cu fanii, posteaza diferite mesaje și amintiri dar și imagini cu fiica sa sau cu noutațile din viața ei. Iar recent și-a uitmit fanii de…

- Se știe ca femeia care a fost denumita “Contesa digitala” pe rețelele de socializare este nonconfomista și aparițiile ei de multe ori șocheaza. Iar Ana Morodan nu se oprește, iar zilele trecute a facut o ședința foto cu mai multe costume de sport colorate și a publicat un mesaj haios pe rețelele de…

- V-am povestit deja despre Pillow Challenge și o parte dintre vedetele care au acceptat provocarea. Astfel ca o mulțime de vedete feminine și masculine au accetat sa apara “imbracate” in perne pe Instagram. Alex Velea a fost și el provocat, insa cum a facut-o el nu a mai facut-o nimeni starnind o mulțime…

- In plina pandemie, cand toata lumea sta acasa și incearca sa se protejeze, oameni obișnuiți sau vedete lansaeaza tot felul de provocari. De la fotografii vechi scoase de la naftalina la tunsori in casa, la tot felul de idei nastrușnice. Iata ca cineva a avut ideea de a face outfitt uri din perne. Dupa…

- Toata lumea sta in izolare și fiecare iși mai gasește ce sa faca in perioada aceasta acasa. Este și cazul prezentatorului de televiziune Dani Oțil și al incantatoarei soliste Antonia, care in afara de faptul ca se intalnesc pe la emisiunea matinala unde barbatul este prezentator sau pe la evenimente…

- 5 aprilie s-ar parea ca este o zi speciala pentru indragita vedeta Andra (33 de ani). Solista și vedeta de televiziune a publicat un mesaj pe rețelele de socializare in care ii ureaza toate cele bune mamei ei care iși sarbatorește azi ziua de naștere. Indragita solista și vedeta de televiziune a publicat…

- Concursuri, jocuri, spectacole ale Teatrului de Papusi "Licurici", recenzii de carti, povesti digitale si recitaluri de muzica din cadrul proiectului "Opera la biblioteca" vor fi postate pe retelele de socializare oficiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucuresti (BMB).