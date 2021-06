Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a devenit mama in luna martie, iar de atunci, viața ei și a lui Smiley s-a schimbat total. De cand a venit pe lume fetița ei, vedeta impartașește toate momentele importante cu fanii de pe Instagram, unde le povestește ce mai face micuța Josephine. „Sunt cu fiica afara. Aștept sa adoarma…

- Smiley, in varsta de 37 de ani și Gina Pistol, in varsta de 40 de ani, traiesc din plin perioada aceasta, alaturi de fetița lor Josephine. De Ziua Copilului, interpretul a surprins o imagine emoționanta cu iubita și micuța lui. Fanii i-au transmis zeci de mesaje in care le-au urat celor trei sa aiba…

- Gina Pistol, Smiley și Josephine nu au petrecut ziua de 1 Mai in București. Proaspeții parinți au dus-o pe Josephine la mare. Iata cum s-a fotografiat mamica alaturi de fiica sa. Gina Pistol a nascut pe 9 martie o fetița perfect sanatoasa . Au trecut aproape doua luni de atunci, și mamica, dar și Josephine…

- De cand Gina Pistol a adus-o pe lume pe micuța Josephine, intrebarea care sta pe buzele tuturor este cand o vor arata prezentatoarea de la Chefi la cuțite și Smiley pe fiica lor. In urma unei intrebari pusa de o fana, artistul a dezvaluit: atunci cand micuța ii va cere acest lucru. Iata ce declarații…

- Smiley s-a obișnuit deja cu viața de proaspat tatic și a descoperit cateva trucuri pentru a-l ajuta in timpul momentelor stranse cu ușa. Cum reușește cunoscutul prezentator de la „Romanii au talent” sa o linișteasca pe Josephine? Trucul special gasit de Smiley. Cum reușește sa o linișteasca pe Josephine?…

- Gina Pistol și Smiley traiesc de ani de zile o frumoasa poveste de iubire, dar acum, de cand a venit fiica lor pe lume, sunt in culmea fericirii. Au devenit parinți, viața li s-a schimbat. Nu se mai feresc nici sa mai apara in fața camerelor impreuna, așa ca acum au surprins cu o imagine de peste 100.000…

- Gina Pistol a devenit mamica de foarte puțin timp, dar deja se mandrește cu felul in care are grija de fiica ei și a lui Smiley, Josephine. Vedeta le-a aratat fanilor sai de pe rețelele sociale cum o rasfața pe cea mica și in ce fel interesant a ales sa o imbrace.

- Gina Pistol a facut publica prima imagine cu fiica ei și a lui Smiley: „Ma topesc de dragul ei”. Care a fost reacția prietenilor sai virtuali de pe Instagram, atunci cand au vazut-o pe micuța Josephine. Mesajul care a acompaniat fotografia te va emoționa pana la lacrimi. Smiley și Gina Pistol au postat…