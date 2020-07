IMAGINE cu dedicație pentru toți conspiraționiștii! ”Mai aveți îndoieli?” Curtea Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, spital din prima linie COVID-19, a fost sambata plina cu ambulanțe care au adus pacienți. Imaginea a fost facuta publica de Maria Nițescu, medic la Institutul Matei Balș. Maria Nițescu a insoțit fotografia din curtea spitalului de mesajul: "Mai aveți indoieli referitor la existența problemelor de sanatate determinate de SARS-CoV2?" Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București a fost primul spital din Romania care a tratat pacienți infectați cu coronavirus și este spitalul care a ingrijit, pana acum, cei mai muți bolnavi de COVID-19. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

