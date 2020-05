Stiri pe aceeasi tema

- Mersul la supermarket – ce riscuri presupuneExista anumite riscuri artunci cand mergem la supermarket sau la hypermarket. COVID-19 se raspandește in momentul in care o persoana tușește, iar picaturi mici conținand virusul ajung in aerul pe care il respiram cu toții. Infectarea apare in momentul in care…

- Poloista echipei CS Rapid, slovaca Daniela Katlovska, a fost plasata in carantina la domiciliul sau din Kosice la revenirea de la Bucuresti, considerata zona de risc de catre autoritatile locale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedinta gruparii giulestene, Valentina Caciureac. Aceasta a subliniat…

- Un tanar cu origini in Suceava ar putea fi adversarul naționalei mari a Romaniei in meciurile din Liga Națiunilor, care vor avea loc la toamna. Flavius Daniliuc are 18 ani și este internațional de juniori in echipele Austriei, țara in care s-a nascut dupa ce parinții sai au fugit din Romania ...

- Jucatoarea slovaca de tenis Magdalena Rybarikova, fosta numarul 17 mondial, si-a anuntat intentia de a se retrage din activitate, dupa turneul final al Fed Cup, de luna viitoare, potrivit site-ului ETA. Fosta semifinalista la Wimbledon, in urma cu trei ani, Rybarikova (31 ani) are in palmares…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, favorita numarul 3 a turneului WTA de la Lyon, s-a calificat cu emotii in optimile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 275.000 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 1-6, 7-6 (7/5), pe belgianca Greet Minnen, intr-o…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, locul 2 WTA, a caștigat, sambata, trofeul turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o in finala pe Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, scor 3-6, 6-3, 7-6. Este pentru a doua oara cand romanca este campioana la Dubai.

- Dembele mai are contract cu Toulon pana in 2021, dar sursa citata a precizat ca jucatoarea va veni la finalul acestui sezon in Romania. In varsta de 33 de ani, Siraba Dembele nu a mai evoluat pentru actuala ei formatie din 3 aprilie 2019. In noiembrie, ea a devenit mama. Jucatoarea doreste sa revina…

- Ana Bogdan a adus zambetele pe chipurile spectatorilor romani, aflati in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, acolo unde si-au incurajat tara in lupta cu Rusia. Jucatoarea a reusit sa egaleze scorul general, care a devenit 1-1.