- Ilinca Macarie, membru fondator al Uniunii Salvati Bucurestiul si consilier local in Sectorul 1, și-a anunțat demisia din USR, spunand ca a avut ”asteptari nerealiste” de la partidul condus de Dan Barna. „In sfarsit. Am demisionat din USR. Luasem hotararea de mult, dar tot nu am apucat sa oficializez…

- Astazi, incepand cu ora 14.30, politistii din cadrul IPJ Constanta desfasoara o actiune pe linia prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID 19.Actiunea are loc pe bulevardul I.C.Bratianu din municipiul Constanta Zona Sabroso .Oamenii legii au efectuat controale in autobuze. Au fost opriti…

- Organizația Teritoriala din Edinet a PDM a decis sa paraseasca fracțiunea, dupa ce liderul PD, Pavel Filip și Alexandru Jizdan, in opinia lor ar fi lansat „atacuri neintemeiate la adresa OT Edineț și presedintelui interimar al OT Edinet, Igor Nepeivoda, exclus din fracțiune, ieri 10 decembrie, pe motiv…

- Cu toții ne dorim ca viața noastra de familie sa fie cat mai fericita – iar acum cercetatorii au identificat unele dintre caracteristicile și abilitațile personale care sunt cel mai probabil sa creeze o casa armonioasa. Un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Rochester, care au analizat…

- Protest de amploare in capitala Republicii Moldova. Mii de oameni manifesteaza in Piața Marii Adunari Naționale! Mii de cetațeni din toate raioanele ale Republicii Moldova au venit astazi la protest in centrul capitalei. Oamenii au venit, fiind nemulțumiți de ultimele evenimente din Parlament unde…

- Fostul viceprimar al Capitalei, Aurelian Badulescu, anunța ca demisioneaza din funcția de președinte interimar al Organizației PSD Sector 3, dupa ce a postat pe Facebook o o imagine trucata cu șeful statului purtand mustața de Hitler: „Am acționat impulsiv și manat de furie”. „In mai puțin de un an…