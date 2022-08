Ilie Șerbănescu: ”Statul va vinde tot, ca să scape de faliment” Romania se afla deja in faliment, din cauza datoriilor uriașe acumulate in ultimii doi ani, susține analistul economic Ilie Șerbanescu. Pentru a evita declararea oficiala a falimentului, statul va trece la vanzarea tuturor companiilor pe care le mai deține, mai arata analistul. Interdicția de doi ani pentru vanzarea acțiunilor firmelor de stat a expirat luna […] The post Ilie Șerbanescu: ”Statul va vinde tot, ca sa scape de faliment” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

