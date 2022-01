Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a anunțat intr-un interviu pentru prosport.ro ca i-a facut plangere penala lui Ciprian Marica. Fostul mare jucator de tenis a lansat o serie de acuze la adresa fostului fotbalist. In luna noiembrie a anului trecut, un conflict a izbucnit intre Ilie Nastase și Ciprian Marica , finul și nașul.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca hotararea judecatoreasca privind suspendarea grevei STB este definitiva si cine vineri dimineata nu va iesi pe traseu, la munca, va raspunde. O plangere penala a fost deja depusa, anunta edilul care mai subliniaza ca vinovatul principal pentru…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Ana si Maria Patriciu, fetele fostului patron al companiei Rompetrol, Dinu Patriciu, si fostele neveste ale acestuia, Dana Rodica si Sabina, sa achite catre stat prejudiciul de peste 58 de milioane de dolari si dobanda din 2001 de peste 83 de milioane de dolari, in…

- Secretoasa familie a fraților Stan, una dintre principalele familii de samsari de valuta din țara, s-a imbogațit prin despagubiri de milioane de Euro obținute de la Unirea Shopping Center. Familia Stan a reușit performanța sa caștige in 2010 nu mai puțin de 9,78 milioane de lei de despagubiri pe o pretinsa…

- Deși, oficial, postul Antena Stars nu a facut niciun anunț, Simona Hapciuc, acuzata ca ar fi agresat-o pe prezentatoarea Nasrin Ameri in toaleta, intr-o pauza a matinalului, nu mai are contact cu postul și nu va mai participa la niciunul dintre proiectele acestuia. Ea spune ca tot ce ține de acest scandal…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) a confirmat irevocabil încalcarea legii concurenței în 2011 de catre Vodafone, care a abuzat de poziția sa dominanta în relația cu firma Netmaster Communications, a anunțat luni Consiliul Concurenței. În același timp, instanța…

- Iordache, patronul companiei Romstrade, a fost condamnat definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzat alaturi de fosti sefi de la CNADNR Craiova de nereguli in atribuirea…

- Ioan Bendei, administratorul RCS – RDS, și Dumitru Dragomir au scapat de condamnarile la cate 4 ani de inchisoare in dosarul televizarii meciurilor de fotbal, pronunțate in ianuarie 2019 de Tribunalul București. Cei doi au facut apel, iar Curtea de Apel București a desființat sentința Tribunalului București.…