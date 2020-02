Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Jamie Foxx, premiat cu Oscar in 2004) l-a numit pe Ilie Nastase printre eroii copilariei sale, povestind cat de important a fost tenisul pentru relația pe care a avut-o cu tatal sau, arata un videoclip publicat de BBC pe contul oficial de twitter al rețelei.Jamie Foxx a povestit in…

- Joaquin Phoenix - Oscar 2020 - A castigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal. Era cel mai asteptat premiu si cel mai predictibil castigator. Actorul mai reusise sa obtina 3nominalizari la Oscar pana acum insa nu a castigat niciodata. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale sunt cel…

- Rapperul Roddy Ricch a revenit in fruntea Billboard 200 cu albumul „Please Excuse Me for Being Antisocial”, lansat in urma cu opt saptamani, iar Billie Eilish si „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” se afla din nou in top 3, dupa performanta inregistrata la gala Grammy.

- Marea si surprinzatoarea castigatoare a celei de-a 62-a editii a premiilor Grammy este adolescenta californiana Billie Eilish, care la doar 18 ani a reusit sa castige, duminica seara, la Los Angeles si premiul la categoria inregistrarea anului cu piesa "Bad Guy", depasindu-l pe rapper-ul Lil Nas X,…

- Pe 16 noiembrie la Rice Media Center din Houston, Texas, SUA, a avut loc festivitatea de premiere a finaliștilor celei de-a V-a ediții a Festivalului de Film CineSpace. CineSpace reprezinta o colaborare dintre NASA (Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala din SUA) și Societatea de Cinematografie…

- Un nou studiu publicat de oamenii de stiinta de la Arizona State University si Texas A&M University a realizat o descoperire in studiul ADN-ului plantelor care ar putea ajuta la descoperirea unei ”gene a nemuririi”, arata CNN, citat de Digi 24.