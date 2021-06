Ilie Dumitrescu, despre momentul delicat de la Națională: 'Este un moment delicat, trebuie să strângem rândurile' Ilie Dumitrescu a declarat joi ca este mare pacat ca suporterii romani nu pot vedea echipa nationala de fotbal jucand pe teren propriu la EURO 2020, dar isi pune sperante in mixul de generatii din selectionata tricolora. "Este intr-adevar mare pacat ca nu putem avea echipa nationala a Romaniei la Bucuresti, pentru ca este un eveniment extraordinar. Pacat ca nu suntem la aceasta competitie, se simte emulatia creata de acest eveniment in Bucuresti. Eu unul abia astept sa inceapa, chiar am emotii, pentru ca este un lucru extraordinar. Eu cred ca puteam sa scoatem mai mult de la meciul ala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

