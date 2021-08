Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Todoran (42 de ani), antrenorul de la FCSB, a comentat victoria la limita cu Gaz Metan, scor 2-1. Toate detaliile despre FCSB - Gaz Metan Mediaș, AICI „A fost o victorie muncita, jucatorii au tot meritul, au crezut pana la final. Am un grup unit, jucatori cu caracter. Zic ca am avut ocaziile cele…

- Gica Hagi (56 de ani) se declara incantat de venirea fanilor constanțeni alaturi de Farul. „Regele” a comentat și eșecul usturator al Romaniei de la Jocurile Olimpice, 0-4 cu Coreea de Sud. Farul - Gaz Metan, detalii AICI Farul a fost susținuta de 1.500 de spectatori galagioși la victoria cu Gaz Metan,…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Dinu Todoran, a declarat, joi, dupa victoria cu Sahtior Karaganda (scor 1-0) din prima mansa a turului 2 preliminar al Conference League, ca formatia sa este favorita la calificare, el precizand ca problemele care au aparut in aceasta seara vor fi reglate in timp.…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0, in prima etapa a sezonului 2021/2022 din Liga 1. Golul a fost marcat de Andrei Ivan, in minutul 55. Toate detaliile despre CS Universitatea- FC Argeș, AICI! Vezi AICI programul primei etape din Liga 1! Defensiva lui Ouzounidis a rezistat 90…

- FCSB a început cu stângul noul sezon din Liga 1, izbutind doar un egal alb pe terenul lui FC Botoșani. Întrebat de cele trei schimbari efectuate chiar la pauza, Dinu Todoran a fost sincer.“Stiti foarte bine cum se procedeaza la noi, n-are rost sa întrebati de fiecare…

- FCSB a invins, miercuri, cu scorul de 5-1, in primul meci meciul amical disputat in aceasta vara, cu divizionara secunda Viitorul Pandurii Targu Jiu, potrivit news.ro. Au marcat: Vana '25, Musi, '28, Tanase '45, Ianis Stoica '57, Octavian Popescu '64 / Mitrica '40. Citește și: Precedentul…

- Ilie Dumitrescu a analizat-o pe FCSB și a incercat sa explice de ce Gigi Becali a ales din nou un antrenor fara experiența pentru banca echipei sale. Latifundiarul din Pipera a negociat cu Marius Șumudica și Nicolae Dica, dar dupa ce a fost refuzat de acesta l-a ales pe Dinu Todoran (42 de ani), tehnician…

- Astra Giurgiu a retrogradat din Liga I de fotbal dupa meciurile jucate miercuri in ultima etapa a fazei play-out, in timp ce FC Hermannstadt si FC Voluntari vor disputa meciuri de baraj pentru mentinerea in esalonul de elita. FC Viitorul a invins-o pe Astra cu 1-0, prin golul inscris de Aurelian Chitu…