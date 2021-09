Ileana Stana Ionescu împlinește 85 de ani! Nu a mai apărut în public de aproape doi ani Ileana Stana Ionescu implinește astazi 85 de ani. Marea doamna a cinematografiei și teatrului romanesc nu a mai aparut in public de aproape doi ani din cauza problemelor de sanatate. Ultima sa apariției a fost la Gala Premiilor Gopo din 2019, unde a fost omagianta cu premiul pentru intreaga cariera. Nici artista, nici soțul sau, Andrei Ionescu, și el ajuns la respectabila varsta de 93 de ani, nu au mai ieșit din curtea casei lor, cei doi fiind ajutați de o doamna, tocmita de fiul artistei, medicul Andrei Manuel, care traiește și profeseaza in Statele Unite. Cea care are grija de Ileana Stana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai talentate si mai daruite actrite ale generatiei sale, s-a nascut la 14 septembrie 1936, la Brad, judetul Hunedoara, avand origine italiana dupa mama, conform site-ului cinemagia.ro.

