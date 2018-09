Stiri pe aceeasi tema

- WIEE Romania SRL, companie din Romania controlata de Gazprom Schweiz, a raportat, pentru anul trecut, o cifra de afaceri neta de 324 de milioane de lei, in scadere cu aproape 25% fata de cele 431 de milioane raportate in anul 2016, potrivit datelor Ministerului de Finante. Profitul a scazut si mai…

- George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in capitala Statelor Unite ale Americii, a declarat luni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Cred ca, in contextul in care ambasadorul Ro...

- ​​Romania are de recuperat peste 775,8 milioane dolari, reprezentand creanțe din activitatea de export derulata inainte de 31 decembrie 1989. Anul trecut Romania a reușit sa recupereze doar 61 milioane dolari, conform unui document elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, consultat de HotNews.ro.…

- Firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor avea la dispoziție inca 150 de milioane de euro sub forma de credite bancare cu garanții europene, in condiții avantajoase, printr-o suplimentare de buget la Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri, a decis, joi, Guvernul.

- Presedintele Klaus Iohannis saluta angajamentul ferm al Statelor Unite ale Americii pentru securitatea si apararea europeana, reflectat in bugetul alocat Apararii, aprobat recent de Congresul SUA si care prevede alocari bugetare de 12,9 miliarde de dolari pentru sistemul de aparare antiracheta, se…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale, Mircea Dușa, șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, si viceamiralul Colin Kilrain, comandantul Comandamentului NATO pentru operații speciale, au avut o intalnire joi, 26 iulie, la sediul Ministerului…

- Reacție cel puțin ciudata a actualului ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, atunci cand a fost intrebat daca il cunoaște pe Adrian Zuckerman, avocatul care urmeaza sa-l inlocuiasca.

- Un pas important pentru Camera de Comerț a Romaniei. Fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, este noul reprezentant al Camerei de Comerț a Romaniei in Statele Unite al Americii (SUA). Acesta susține pe pagina sa de Facebook ca proiectul este o noutate pentru IMM-urile din Romania interesate…