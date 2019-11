In urma cu ceva ani, Brendan Fraser era unul dintre cei mai ravniți actori de la Hollywood. Aparea in numeroase blockbustere, iar chipul lui a fost asociat cu filme celebre, precum „Mumia”. Insa, in ultima perioada nu a mai aparut pe nicaieri, așa ca cei care l-au indragit pe actor nu pot decat sa se intrebe ce s-a ales de el.