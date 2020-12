IKEA renunță la catalogul printat, una dintre cele mai importante publicaţii anuale la nivel mondial, cu o vechime de 70 de ani IKEA renunța la catalogul printat, una dintre cele mai importante publicatii anuale la nivel mondial, cu o vechime de 70 de ani Grupul suedez IKEA, cel mai mare comerciant mondial de mobila, a anuntat luni ca a decis sa nu-si mai editeze catalogul, una dintre cele mai importante publicatii anuale la nivel mondial, deoarece cumparatorii se muta pe online. Catalogul anual IKEA, o publicaţie cu o vechime de 70 de ani, a atins momentul de vârf în 2016,. când au fost distribuite peste 200 de milioane de exemplare gospodăriilor şi magazinelor din peste 50 de ţări.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

