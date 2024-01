Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate (56%) dintre economiștii-șefi se așteapta ca economia globala sa slabeasca in 2024, iar șapte din zece spun ca ritmul fragmentarii geo-economice se va accelera, potrivit celui mai recent studiu Chief Economists Outlook, prezentat la Forumul Economic de la Davos.Doua treimi dintre…

- Ucraina a continuat sa isi promoveze formula sa de pace pentru a pune capat a aproape doi ani de razboi cu Rusia, la o intalnire a consilierilor de securitate nationala din intreaga lume, duminica, la Davos, transmite Reuters, potrivit news.ro.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urmeaza…

- „Aliatul Rusiei, China, trebuie sa puna capat razboiului din Ucraina”, a spus consilierul federal elvețian Ignazio Cassis, la adunarea consilierilor de securitate naționala inaintea Forumului Economic Mondial de la Davos. De asemenea, se incearca și cooptarea țarilor din BRICS, pentru influențarea Rusiei…

- Ucraina continua sa caute o soluție pentru a pune capat celor aproape doi ani de razboi cu Rusia, la o intalnire a consilierilor de securitate naționala din intreaga lume, duminica, la Forumul Economic de la Davos, transmite Reuters.

- Specialistii in analiza riscurilor considera ca fenomenele meteo extreme si dezinformarea sunt cele mai importante riscuri care ar putea declansa o criza globala in urmatorii ani, arata un studiu publicat astazi de Forumul Economic Mondial (WEF), transmit Reuters si AFP. In timp ce fenomenele meteo…

- Intrebarea care se pune este daca guvernul din China va putea sa țina sub control disidența pe fondul numeroaselor provocari. In fiecare an, pe 31 decembrie, in China se dezvaluie un licar de imagine dintr-o lume impenetrabila. La televiziunea de stat chineza, Xi Jinping iși adreseaza discursul de Anul…

- Danemarca va trimite o fregata, in ianuarie 2024, pentru a participa la operațiunea internaționala condusa de SUA in Marea Roșie, impotriva rebelilor Houthi, a declarat vineri ministrul danez al Apararii, transmite Reuters.

- Armata israeliana a subliniat o “amenințare aeriana” in regiunea Marii Roșii, fiind o posibila referire la mișcarea rebela houthi din Yemen, miscare susținuta de Iran, care este cunoscuta pentru utilizarea dronelor, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al armatei egiptene a precizat ca o “drona…