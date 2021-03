Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura Oprescu a susținut in plenul reunit al Parlamentului un amendament inițiat de catre toți parlamentarii de Argeș ai PSD privind sprijinul financiar care ar trebui sa fie acordat de catre stat pentru proiectele derulate de catre autoritațile locale, prin alocarea in bugetul de stat a sumelor necesare decontarii […] Articolul „Ii rog pe toți colegii parlamentari sa voteze pentru dezvoltarea Romaniei, pentru fonduri europene și pentru respectarea legii!” apare prima data in Observator de Argeș .