IGSU: Zeci de localităţi din 16 judeţe, afectate de ploile torenţiale; 100 de gospodării- izolate în Maramureş Zeci de localitati din 16 judete au fost afectate de ploile torentiale si de vantul puternic in ultimele 24 de ore, circa o suta de gospodarii ramanand izolate, iar sute de curti, case, beciuri si subsoluri fiind inundate.



Potrivit datelor transmise, duminica, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, peste 3.000 de pompieri au intervenit in 34 de localitati din 16 judete, respectiv Alba, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Galati, Hunedoara, Harghita, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Salaj si Timis, pentru inlaturarea efectelor negative generate…

