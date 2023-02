IGSU recomandă şoferilor să evite să plece la drum pe viscol şi ninsoare puternică IGSU face apel la populație sa evite sa plece cu mașinile la drum, in aceste zile, avand in vedere ca este Cod galben de viscol in mai multe de județe din țara, iar temperaturile vor scadea simțitor. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a recomandata soferilor sa evite sa plece la drum pe timp de viscol si ninsoare puternica, in contextul atentionarii Cod galben emise de Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ), care este valabila pana duminica, la ora 18.00, relateaza News.ro . Potrivit ANM, va ninge temporar si vor fi perioade in care vantul va prezenta intensificari… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a recomandata soferilor sa evite sa plece la drum pe timp de viscol si ninsoare puternica, in contextul atentionarii god galben emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), care este valabila pana duminica, la ora 18.00. „Va ninge temporar…

- Cod Galben de ploi și viscol in zona montana și submontana a Olteniei și Munteniei, valabil de astazi la ora 18:00, pana maine la ora 20:00. Vantul va atinge la rafala 80-90 km/h, in Carpații Meridionali. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de ploi și viscol, valabil…

- Azi-noapte, in jurul orei 2.30, pompierii militari au fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la acoperisul unui restaurant la ieșire din localitatea Feldioara. La fata locului s-au deplasat 4 autospeciale de stingere, o autocisterna cu apa, o autoscara și un echipaj SMURD. „Cand au ajuns echipajele…

- Vantul puternic de astazi din Brașov da mari batai de cap pompierilor. In urma cu puțin timp, un copac a fost doborat de vant chiar in curtea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov. Din fericire nimeni nu a fost ranit și nu au existat, se pare, nici pagube materiale. Se lucreaza…

- Accesul parinților in școli și gradinițe va fi permis numai in situația in care aceștia sunt invitați, precum și in situații de urgența, prevede un proiect de lege. Accesul parinților in incinta școlilor și gradinițelor este permis numai in situația in care aceștia sunt invitați, precum și in situații…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe autostrada dintre localitatile Cristian si Rasnov (zona sensului giratoriu spre Vulcan). Este vorba despre un autoturism care a intrat in parapet. In urma accidentului au rezultat…