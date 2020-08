IGSU: Peste 4.400 de intervenţii ale pompierilor în ultimele trei zile Peste 4.400 de interventii in situatii de urgenta au avut de gestionat pompierii militari, de vineri pana duminica, majoritatea constand in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand pentru acordarea primului ajutor unui numar de 3.573 de persoane aflate in dificultate.



Salvatorii au actionat pentru stingerea a 340 de incendii, precum si in alte 617 interventii, in sprijinul comunitatilor, cum ar fi deblocare de persoane sau animale, distrugere munitie neexplodata, informeaza luni IGSU.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, echipajele de descarcerare au fost solicitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 23 august, la nivel national, pompierii militari au gestionat 4.418 de interventii in situatii de urgenta, informeaza IGSU. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand pentru acordarea primului ajutor unui numar de 3.573 de persoane aflate in…

- Politistii efectueaza 12 perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale banuite de contrafacere de produse de curatenie, igiena si alcool sanitar, pe care le-ar fi vandut in mai multe centre comerciale, printre care si Expo Market Doraly, informeaza Agerpres.Politistii pun in aplicare…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane, a avut loc marți dupa-amiaza, pe raza localitații Santioana.Conform ISU Cluj, o autospeciala, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit ca urmare a unui accident rutier produs in localitatea Santioara.Echipajele specializate au fost alertate…

- In cursul ultimelor 24 de ore, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea a 29 situații de urgența, dintre care solicitari pentru intervenția echipajelor S.M.U.R.D., in numar de 16. Salvatorii au mai intervenit la o misiune de asanare muniție, un accident rutier, o misiune de evacuare a apei,…

- Interventia este in curs de desfasurare.In urma cu scurt timp, specialistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina pentru a salva doua persoane. Din primele date, se pare ca acestea au ramas blocate in lift, intr un imobil situat pe aleea Argesului,…

- Intervenții la foc automat ale pompierilor, in weekendul prelungit, in Timiș. Salvatorii au fost solicitați sa intervina atat la cazuri medicale cat și la incendii, accidente sau alte misiuni de salvare.

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 08.06.2020: cazuri confirmate – 233; cazuri vindecate și externate – 136; in carantina instituționalizata – 13persoane; in autoizolare la domiciliu – 480 de persoane.…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 06.06.2020: cazuri confirmate – 233; cazuri vindecate și externate – 131; in carantina instituționalizata – 10 persoane; in autoizolare la domiciliu – 637 de persoane.…