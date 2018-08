Stiri pe aceeasi tema

- Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare si inscrisuri au fost ridicate de politisti, in urma a 60 de perchezitii domiciliare, efectuate in 11 judete si in Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni economice in domeniul jocurilor…

- Vremea rea este prognozata in perioada 14 Aug 18:00 - 17 Aug 22:00. Sunt afectate judetele: Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de 11 iulie a.c., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Sibiu, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. –B.T. Sibiu au efectuat 24 de perchezitii la domiciliile unor persoane…

- Politistii din Calarasi au retinut 18 persoane si au ridicat peste 360.000 de tigarete, in urma a 53 de perchezitii efectuate, ieri, in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, informeaza Politia Romana. La data de 5 iulie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi,…

- Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac 2018. EDU.RO afișeaza notele finale luni, 9 iulie. Primele rezultate la Bacalaureat 2018 au fost afișate, miercuri, 4 iulie, iar in aceeași zi, elevii nemulțumiți de notele obținute au putut depune contestații. Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac…

- Politistii IPJ Ilfov au desfasurat, luni dimineata, o actiune in scopul destructurarii unei grupari specializate in evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 de euro, iar sapte persoane au fost duse la audieri. "Pentru…

- Județele unde au loc percheziții sunt Alba, Suceava, Hunedoara, Brasov si Bihor. Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca este vizata compania Holzindustrie Schweighofer si au loc perchezitii la sediul central al acesteia, dar si la fabricile din Radauti si Sebes, precum si la…

- Procurorii DIICOT si politistii fac, miercuri dimineata, perchezitii la fabricile din Radauti si Sebes ale firmei Schweighofer Holzindustrie, intr-un dosar privind comert ilegal cu lemne, prejudiciul fiind estimat la 25 milioane de euro, au declarat, surse judiciare. Perchezitii la sediile firmei Schweighofer…