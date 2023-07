IGPR Infotrafic: Trafic ingreunat pe DN1

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN1 Cluj Napoca ndash; Oradea, in zona localitatii Valea Draganului din judetul Cluj s a produs o coliziune intre 2 autoturisme soldata cu ranirea a 3 persoane. Circulatia in zona este oprita pe ambele sensuri. Se estimeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, DN76, in zona localitatii Salistioara, din judetul Hunedoara s a produs o coliziune intre 2 autoturisme in urma careia au fost ranite doua persoane. In zona se circula alternativ, sub dirijarea politistilor. Se estimeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au intrat intr o coliziune frontala pe DN 2 Falticeni ndash; Roman, in zona localitatii Motca, judetul Iasi, impact in urma caruia patru persoane necesita ingrijiri medicale. Traficul se desfasoara dirijat.Se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulatia se desfasoara in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa sub 100 de metri, pe DN 11, in zona localitatii Ozun, judetul Covasna. Recomandam conducatorilor auto ca sa reduca viteza, sa mareasca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa creasca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita, pe sensul de mers catre Capitala, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare a podului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A3 pe sensul Ploiesti ndash; Bucuresti, la kilometrul 22, in zona loclaitatii Moara Vlasiei, judetul Ilfov, s a produs un eveniment rutier, nesoldat cu victime, in care au fost implicate doua autoturisme si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in aceasta seara, incepand cu ora 22.00, se vor efectua doua transporturi agabaritice, pe urmatoarele rute: Cluj Napoca ndash; DN 1F ndash; Autostrada A3 ndash; DN 1 ndash; Oradea ndash; DN 19 Autostrada A3 ndash; PTF Bors…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 1 Cluj Napoca – Oradea, pe raza localitatii Negreni, traficul rutier este blocat total din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.