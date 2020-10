Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de sesizari au fost depuse la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce miercuri, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, mai multe persoane din afara Iasiului au ajuns sa se inchine la racla cu moastele sfintei.Prim-procurorul Parchetului…

- Doua persoane din localitatea Ivesti, care figurau ca fiind infectate cu virusul SARS CoV-2 si erau domiciliate in zona unde a fost instituita carantina, s-au ales cu dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce au fost depistate de jandarmi in timp ce incercau sa treaca de filtrul…

- Doua femei din municipiul Bistrita s-au ales cu dosare penale privind infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor pentru ca nu au respectat masura izolarii la domiciliu, impusa prin decizii ale Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud, si au fost gasite de politisti fie la alta adresa,…

- Peste o mie de dosare penale au fost intocmite, in prima jumatate a anului, de catre institutiile de control aflate in subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). Mai bine de 95% dintre dosare au fost incheiate pentru cazuri de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O treime dintre dosarele penale intocmite de catre procurorii aradeni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, de cand a fost declarata pandemia de COVID-19, au fost deja clasate, iar deocamdata niciun suspect nu a fost trimis in judecata in cauzele care se mai afla in cercetare. Reprezentantii…

- Peste 20 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor au fost deschise de procurori de la inceputul pandemiei de coronavirus, insa niciun sfert dintre ele nu au ajuns in instanta. Asta, pentru ca – sustin surse judiciare – persoanele vizate nu ar fi provocat imbolnavirea celor cu care au…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au deschis dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor in urma infectiilor cu COVID - 19 la Spitalul Clinic CFR Timisoara si Spitalul de Psihiatrie din Gataia unde angajati nu au respectat masurile de protectie.Potrivit unui…

- Joi, politistii au depistat pe drumurile publice din judetul nostru cinci persoane care au condus autoturisme fie sub influenta bauturilor alcoolice fie fara a detine permis de conducere. Politistii rutieri au identificat patru barbati cu varste cuprinse intre 19 si 43 de ani care au condus fara a detine…