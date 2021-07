IGPF: Peste 139.000 de persoane - prin punctele de frontieră, în ultimele 24 de ore Aproximativ 139.300 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 41.700 mijloace de transport (dintre care 15.100 de automarfare), au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza joi IGPF.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pe sensul de intrare au fost aproximativ 73.000 persoane cu 20.100 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 66.300 persoane cu 21.600 mijloace de transport.



Frontiera cu Ungaria a fost tranzitata de aproximativ 35.000 de persoane si 18.400 de mijloace de transport… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 161.100 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 42.700 mijloace de transport (dintre care 10.400 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza duminica IGPF. Potrivit unui comunicat…

- Aproximativ 161.100 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 42.700 mijloace de transport (dintre care 10.400 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza duminica IGPF. Potrivit unui comunicat transmis…

- Un numar de aproximativ 153.600 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 44.700 mijloace de transport, au efectuat formalitatile de control, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari. Conform unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei…

- Aroximativ 87.700 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 34.100 mijloace de transport (dintre care 13.600 automarfare) au tranzitat frontiera in ultimele 24 de ore. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 44.900 persoane cu 16.900 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 42.800 persoane…

- Aproximativ 101.300 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 33.700 mijloace de transport (dintre care 8.900 automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza, luni, IGPF. Potrivit unui comunicat…

- Aproximativ 49.900 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 19.600 de mijloace de transport (dintre care 10.300 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza marti IGPF. Potrivit unui comunicat…

- A fost trafic intens la frontierele terestre ale Romaniei. Peste 40.500 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore au intrat in țara aproximativ 15.900 de mijloace de transport. In același interval, 44.100 de persoane au iesit din țara, conform Politiei de Frontiera.…

- Peste 32.000 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, cu aproximativ 14.200 de mijloace de transport, iar alte 33.600 au iesit, informeaza, sambata, Politia de Frontiera. Potrivit unei situatii a PF, vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…