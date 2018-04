Igor Dodon are motive de bucurie deoarece in urma sesizarii deputaților Artur Gutium si Vladimir Cernat, depusa la Curtea Constituționala privind controlul constitutionalitatii a doua sintagme din Legea cetațeniei – textele: „sau la momentul examinarii cererii se afla sub urmarire penala” și „prin ascunderea unui fapt pertinent”, care au stat la baza retragerii cetațeniei lui Traian Basescu, de catre șeful statului, Igor Dodon, au fost declarate inadmisibile.