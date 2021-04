Stiri pe aceeasi tema

- Hailey Baldwin traiește calvar cu fanii soțului. Aceștia o critica mereu, noteaza click.ro. Modelul Hailey Bieber a explicat motivele care au stat la baza deciziei sale de a parasi Twitter intr-un videoclip postat miercuri, 31 martie, pe canalul ei de YouTube. In inregistrare, iși deschide inima despre…

- Cantarețul The Weeknd va scoate la licitație, exclusiv in format NFT, o colecție unica de lucrari grafice și muzica noua, informeaza contactmusic.com. Starul in varsta de 31 de ani – pe numele sau real Abel Tesfaye – a explicat pe Twitter ca urmatoarea sa lansare va fi puțin diferita și ca viitorul…

- Bryan Adams, in varsta de 61 de ani, a sarbatorit joi, 25 martie, 32 de ani de cand nu a mai pus gura pe carne. Cantarețul canadian a imbracat un tricou pe care scrie ca este un ”vegan convins” și crede ca acesta este secretul faptului ca nu incarunțește și are o condiție fizica foarte […] The post…

- Americanul Tiger Woods, starul golfului profesionist, operat pentru leziuni grave la un picior suferite intr-un recent accident rutier, a scris pe contul sau de Twitter, duminica, cateva cuvinte de multumire pentru sustinerea primita din partea mai multor jucatori de golf, informeaza AFP. …

- Marți seara, Arena Naționala gazduiește meciul dintre Atletico Madrid și Chelsea Londra, din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Londonezii au decis sa aduca un tribut special capitalei Romaniei și a postat pe conturile sale de pe Twitter și Facebook o poza cu noul simbol al țarii, Catedrala…

- Rihanna pare sa fi deranjat oficialii indieni, dupa ce artista a scris pe Twitter faptul ca susține protestele fermierilor din India. „De ce nu vorbim despre asta?! #protestelefermierilor„, a scris artista pe Twitter, dand share unei știri care relateaza faptul ca guvernul indian a taiat internetul…

- Ben Affleck crede ca inaintarea in varsta l-a transformat intr-un actor mai bun. Starul in varsta de 48 de ani – care a devenit celebru dupa prestația din ‘Good Will Hunting’, film aparut in 1997 – a spus, intr-un interviu acordat lui Sacha Baron Cohen, despre filmul lui ;The Wat Back’, potrivit contactmusic.com:…