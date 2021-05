Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 21 de ani din Edineț, care a avut de suferit intr-un accident rutier, a fost transportat de urgența cu elicopterul SMURD la Chișinau.Pacientul era internat in spitalul raional și avea nevoie de tratament la Institutul de Medicina Urgenta din Chișinau.

- Un tanar in varsta de 21 de ani, a fost transportat pe calea aerului de la Edineț la Chișinau. Misiunea a fost indeplinita cu succes de echipajul SMURD Iași, in dupa-amiaza zilei de 11 mai.

- In dupa amiaza zilei de 11 mai pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc o intervenție aero-medicala SMURD. Echipajul SMURD Iași a efectuat misiunea de transportare pe calea aerului de la Edineț la Chișinau a unui barbat in virsta de 21 de ani. Pacientul internat in spitalul raional a suportat mai…

- Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau a primit 10.000 de teste rapide pentru depistarea SARS-CoV-2. Acestea vor fi distribuite catre instituțiile medicale și au ca scop consolidarea capacitaților de diagnostic și depistare a virusului in randul populației. Testele in valoare de peste 1.400.000…

- Consilierul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. pentru probleme de sanatate, Ala Nemerenco, susține ca in Republica Moldova unii fac bani cu vaccinul Pfizer destinat persoanelor aflate in prima linie in lupta cu COVID. Vezi și: Miliardarul ceh care conduce PRO TV A MURIT intr-un…

- In ziua de 12 martie 2021, a incetat din viata Nicolae Dabija, membru de onoare al Academiei Romane si membru corespondent al Academiei de Stiinte din Republica Moldova. El fusese internat cu cateva zile in urma la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau cu o forma severa de COVID-19. Nicolae Dabija,…

- Pandemia de COVID-19 a afectat serios economia Republicii Moldova, de aceea business-ul mic susține ca nu va mai rezista la inca un lockdown. Primul lockdown, instituit in primavara anului 2020 de autoritațile de la Chișinau, s-a soldat cu un impact puternic nu doar asupra vieții sociale, dar și…

- In ziua de 12 martie 2021, a incetat din viata Nicolae Dabija, membru de onoare al Academiei Romane si membru corespondent al Academiei de Stiinte din Republica Moldova. El fusese internat cu cateva zile in urma la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau cu o forma severa de COVID-19, informeaza…