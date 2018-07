Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Asociatiei pentru Protectia Rutiera "Worldstreet" au trimis o petitie catre autoritatile locale, cerand sa se implice mai mult pentru a imbunatati infrastrucura rutiera. Marti, patru oameni au murit in urma accidentelor din judetul Iasi. Petitia: In atentia domnului Marian SERBESCU, Prefect…

- UPDATE: Circulatia rutiera pe DN 73A la iesirea din localitatea Poiana Marului spre Sercaia se desfasoara cu dificultate dupa ce o portiune din drum a fost inundata, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Robert Elekes.''Apa…

- Ploile continua si in urmatoarele zile in aproape toata Romania Arhiva Foto: Agerpres. Ploile continua si în urmatoarele zile în aproape toata România - anunta Administratia Nationala de Meteorologie, care a emis mai multe avertizari de ploi torentiale si furtuni, însotite…

- FC Singureni – Rapid, in barajul de promovare in Liga 3 (ora 21.00, Digi Sport). Meciul se joaca la Giurgiu, pe stadionul „Marin Anastasovici”. Academia Rapid, devenita mai nou, dupa recuperarea marcii, Rapid , are azi meciul-tur din barajul pentru Liga 3, contra celor de la AS Singureni, campionii…

- COMPETITIE…Astazi si maine, la Vaslui, are loc etapa zonala a Competitiei Nationale de Descarcerare si de Acordare a Primul Ajutor Calificat, etapa a II-a. Concursul va avea loc in zona Interex. La competitie participa echipaje ISU din Vaslui, Botosani, Iasi, Bacau, Neamt si Suceava. Probele de concurs…

- AVERTIZARE INFOTRAFIC: MARS MOTORIZAT DINSPRE MOLDOVA CATRE CAPITALA IN DATA DE 19 MAI 2018 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca maine, 19 mai 2018, Grupul de intiativa civica ”Impreuna pentru A8” si Asociatia „Moldova vrea autostrada” organizeaza…