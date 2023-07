Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare nava de croaziera construita vreodata urmeaza sa plece in prima ei calatorie peste șase luni. Dupa toate discuțiile legate de cel mai recent dezastru care a avut loc in zona in care Titanicul s-a scufundat, multa lume se intreaba ce s-ar intampla cu „Icon of the Seas” (Simbolul Marilor)…

- „„Reparație cosmetica” din Guvernul Recean nu-l va salva nici pe premier și nici pe Maia Sandu. „Titanicul” PAS se scufunda inevitabil, iar incercarile de a ascunde acest fapt cu demisii, care ar fi trebuit sa se intample demult, sunt sortite eșecului”. Reacția aparține fostului președinte, Igor Dodon,…

- FOTO| Alba Iulia se pregatește de Alba Fest 2023: Se monteaza scena in Piața Cetații. PROGRAM FOTO| Alba Iulia se pregatește de Alba Fest 2023: Se monteaza scena in Piața Cetații. PROGRAM Municipiul Alba Iulia pregatește de Alba Fest 2023. In Piața Cetații a inceput deja montarea scenei pe care vor…

- Naționala de rugby a Romaniei a intrat oficial in pregatire pentru Cupa Mondiala din Franța, competiție care va avea loc in septembrie și octombrie. Romania are inca privilegiul de a fi intre cele 20 de echipe care s-au calificat la cel mai important eveniment rugbistic al planetei.Din 17 iunie, ...

- Economia Greciei s-a contractat in primul trimestru din 2023, un rezultat care ar putea influenta datele mai ample privind zona euro, dupa ce Germania a intrat in recesiune, transmite Bloomberg.In perioada ianuarie-martie 2023, PIB-ul a scazut cu 0,1% fata de trimestrul patru din 2022, cand se inregistrase…

- La o intalnire publica neobisnuita de la Washington, un grup de experti insarcinati de NASA sa analizeze problema delicata a OZN-urilor a subliniat, miercuri, nevoia de a colecta mai multe date pentru a putea explica aceste fenomene in viitor, informeaza AFP, arata News.ro.„Datele existente si relatarile…

- In loc sa se intrevada luminița de la capatul tunelului, tensiunile din cadrul rpzboiului par sa se intensifice. Dupa anunțarea inceperii contraofensivei ucrainene, Rusia a lovit țara cu cele mai puternice atacuri de pana acum, atragand in acest mod tot mai mulți rivali. Din acest motiv, un fost deputat…

