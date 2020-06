ÎCCJ anunță că aplicația Dosar electronic devine operațională Inalta Curte de Casație și Justiție anunța ca de maine aplicația „Dosar electronic” devine operaționala și pentru Secția de contencios administrativ și fiscal, cu trei luni in avans fața de calendarul estimativ inițial, noteaza Rador. Astfel, toate persoanele implicate in procedurile judiciare aflate pe rol iși vor putea accesa oricand online propriul dosar. Atat procesul de inscriere in aplicație, cat și folosirea ulterioara a acesteai sunt gratuite. Ca urmare a volumului foarte mare de documente care trebuie scanate, se acorda prioritate cauzelor care se judeca și au termene… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

