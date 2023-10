Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, marti, inceperea judecarii pe fond in dosarul in care fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir este acuzat ca a primit peste 3 milioane euro mita de la fostul administratorul RCS/RDS Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor…

- Klaus Iohannis scapa, din nou, de o sancțiune din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa anuleze definitiv avertismentul primit de Iohannis in februarie 2021, dupa declarația din data de 7 octombrie 2020, cand a afirmat:…

- Sentința in dosarul in care Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu – presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) a fost condamnat in prima instanta la 15 ani si opt luni de inchisoare, dupa accidentul auto provocat in anul 2019, soldat cu moartea unui barbat, va fi cunoscuta peste aproximativ o…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 4 august, decretul prin care Elena Burlan Puscas, judecator la Tribunalul Bucuresti, s-a pensionat, a anunțat Administrația Prezidențiala.Soția președintelui FC U Craiova, fostul fotbalist și antrenor Marcel Pușcaș, a fost acuzata ca a luat 50.000 de euro…

- In data de 26 iulie 2023, președintele UNPR, fostul premier interimar, vicepremier pentru securitate naționala și ministru al afacerilor interne Gabriel Oprea a fost achitat definitiv in dosarul privind tragicul accident rutier din anul 2015, in urma caruia un polițist rutier și-a pierdut viața.Tribunalul…

