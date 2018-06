ibis Romania: Experientele de care beneficiaza azi oaspetele unui hotel definesc inainte de orice succesul in industria turismului si ospitalitatii

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- In curand va demara campania „Doneaza sange! Fii erou!”, un proiect organizat la nivel national si care se va desfasura in perioada 23-27 aprilie in Bucuresti, Targu Mures, Cluj Napoca, Iasi, Brasov, Sibiu, Craiova, Timisoara, Oradea, Galati si Constanta. In capitala, 120 de studenti vin sa doneze in…

- Formații corale covasnene, dar și din Harghita, Vrancea, Constanța și Sibiu, au participat la festivalul coral „George Sbarcea” , oferind un spectacol de inalta ținuta. Ediția din acest an a fost dedicata Centenarului, astfel ca repertoriul prezentat a cuprins și piese patriotice, alaturi de piese religioase…

- In cartierul Palas, pe strada Muntii Tatra, de ani buni, sediul fostului Spital Universitar CF Constanta, un imobil de doua etaje, zace in paragina si uitare. Cladirea nu mai are nici acoperis, nici usi, nici ferestre, iar scara interioara a ramas fara balustrada, care a cazut prada hotilor de fier…

- A inceput aglomeratia de sarbatori A început aglomeratia de sarbatori. S-au format deja coloanele de autoturime pe DN 1, pe sensul de urcare spre statiunile de pe Valea Prahovei, în zona localitatilor Comarnic si Busteni. Potrvit corespondentei RRA Simona Uta, în zona montana…

- CFR Calatori anunta ca in minivacanta de Paste capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii retele, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinatii: Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara…

- Profesorul universitar A. Garabet Kuuml;mbetlian s a nascut in Constanta, la 11 martie 1936.Intr un interviu acordat anul trecut pentru ZIUA de Constanta, reputatul universitar marturisea despre familia sa: "Mama mea s a nascut in anul 1912, in Cernauti. Intre anii 1918 si 1925, bunicul Victor a fost…

- Posta Romana va pune la dispozitia clientilor noul serviciu de curierat "Luxury Post Express", bazat pe sistemul "door-to-door", prin care atat destinatarii cat si expeditorii vor avea la dispozitie propriul curier, se arata intr-un comunicat de presa al operatorului postal national, transmis miercuri.Potrivit…