Iată hal de soferi in trafic, în judeţul Iaşi! Nu se putea tine pe picioare Un sofer a fost oprit de Politie la Belcesti, dar de beat ce era nu se putea tine pe picioare. Un altul, pensionar, a fost prins pe DN28 la Comarna cu viteza foarte mare in localitate, desi nu mai avea permis de ani buni, fiindu-i anulat tot pentru bautura. Un localnic din Belcesti a fost depistat beat crita la volan, iar un altul din Comarna a fost prins sofand desi nu mai avea permis de conducere de mult timp, fiindu-i anulat, tot pentru alcool la volan. Primul a fost depistat pe 3 mai, acesta avand varsta de 32 de ani. Barbatul era beat crita, incat abia se tinea pe picioare. "La data de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei orei 8.10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campina, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Oituz, din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un tanar, in varsta de 24 de ani. Intrucat…

- Un sofer din Iasi a fost prins de catre politisti beat crita la volan. Acesta circula pe un drum public din comuna Horlesti. "La data de 28 martie, politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi si Biroului Rutier Iasi au oprit pentru control, pe raza comunei Horlesti, un autoturism condus de un barbat…

- Un tanar de 20 de ani a fost prins la volanul unui autoturism fara a avea permis de conducere. Acesta a fost oprit pentru control de catre o patrula de la Politia Ciurea. "La data de 9 martie, politistii din cadrul Sectiei 2 Rurala Ciurea au oprit pentru control, pe raza comunei Ciurea, un autoturism…

- Tanarul se afla la volanul unui Opel, impreuna cu un prieten, si el baut bine. Ei circulau cu viteza pe Soseaua Nationala, in apropiere de pasajul peste calea ferata din Alexandru. Tanarul de la volan avea programul examenul pentru permis in luna martie. "Politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au…

- Un iesean a fost bagat dupa gratii de catre politisti deoarece a fost prins beat crita la volan, si fara permis de conducere. Acesta a fost depistat de politistii Sectiei 4, Tatarasi. "In seara de 12 februarie, politistii din cadrul Sectiei 4 Iasi au oprit pentru control, pe raza municipiului Iasi,…

- Ieri, 10 februarie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața barbatul de 31 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara permis. In cursul zilei de azi, 11 februarie 2022, reținutul va fi prezentat Parchetului…

- La data de 9 februarie 2022, in jurul orei 18.25, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe strada Tudor Vladimirescu, au efectuat semnalele regulamentare de oprire unui autoturism al carui conducator și-a continuat deplasarea.Polițiștii au pornit in urmarire și l-au identificat intr-o parcare…

- Ieri, 9 februarie 2022, in jurul orei 18.25, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe strada Tudor Vladimirescu, au efectuat semnalele regulamentare de oprire unui autoturism al carui conducator și-a continuat deplasarea. Polițiștii au pornit in urmarire și l-au identificat intr-o parcare…