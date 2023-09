Iată câteva semne importante că cineva ți-a furat identitatea Cum te-ai simți daca altcineva s-ar preface ca ești tu in mediul online? In esența, acesta se numește furt de identitate și se poate intampla oricui. Fiecare are o identitate digitala. Este ca un puzzle format din bucați din informațiile tale personale, tranzacții financiare și interacțiuni online. Din pacate, ca orice lucru de valoare, nimeni nu este imun la un posibil furt de identitate. Persoanele rau intenționate vor sa-ți fure identitatea și sa o foloseasca pentru a comite tot felul de infracțiuni. Furtul de identitate este o amenințare serioasa care poate fi greu de detectat. Cu toate acestea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

