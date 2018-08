Stiri pe aceeasi tema

- Lotul olimpic al Romaniei s-a clasat pe primul loc pe natiuni la cea de-a XV-a editie a Olimpiadei Internationale de Geografie, care a avut loc in Canada, elevii din tara noastra obtinand trei medalii de aur si una de argint, a anuntat Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit unui comunicat de presa…

- Din cei patru elevi selectati, in urma unor concursuri riguroase, pentru a reprezenta tara noastra la cea mai importanta competitie de profil, trei sunt ieseni: Manuel Fosalau (AUR), de la Colegiul National „Emil Racovita" (coordonator – prof. dr. Mihaela Lesenciuc), Bianca Solomon (AUR), de la Colegiul…

- INVATAMANT…Consiliul Local Vaslui a aprobat in sedinta de vineri, 27 iulie, reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2018 – 2019. Potrivit legislatiei in vigoare, autoritatile publice locale aproba reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar…

- Au inceput lucrarile de modernizare a unitaților de invațamant din sectorul 4. Peste 15 milioane de lei, alocate din bugetul local vor fi investite in reparații și amenajari, in scopul obținerii autorizației ISU, in șapte școli și doua dintre cele mai prestigioase licee din Capitala: Colegiul Național…

- REPARTIZARE COMPUTERIZATA 2018 IASI. ADMITERE LICEU 2018 IASI. O analiza a celor mai bune 500 de medii ale elevilor din Iasi indica un interval de note intre 9,99 si 9,35. Avand in vedere ca majoritatea dintre acestia provin de la marile Colegii Nationale "Costache Negruzzi", "Emil Racovita" si National,…

- Pe langa acestia, media 10 la examenul de bacalaureat a fost obtinuta si de catre o eleva de la Colegiul National „Gabaret Ibraileanu", o eleva de la Colegiul National „Costache Negruzzi", un elev de la Colegiul National „Emil Racovita" si de catre o eleva de la Colegiul Tehnic „Unirea" din Pascani.…