- Cei doi candidati pentru functia de rector la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi si-au publicat planurile manageriale in care sunt schitate cateva idei principale cu privire la felul in care va fi cheltuit unul dintre cele mai mari bugete ale universitatilor din Iasi -…

- Rectorul Viorel Scripcariu incearca sa iși mai asigure inca un mandat la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T.Popa” Iași. Dupa ce propunerea sa de schimbare a modului de selecție a fost respinsa, Viorel Scripcariu iși face public planul sau managerial pe care il are in vedere pentru alegerile…

- Centrul de Studii despre Bere, Sanatate și Nutriție anunța finalizarea unei noi cercetari care evidențiaza efectele consumului moderat de bere in raport cu sanatatea. Cercetarea a avut ca obiective identificarea modificarilor produse de consumul moderat de bere asupra calitaților motrice (viteza și…

- Saptamana aceasta, in perioada 13-15 decembrie, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi sarbatoreste 140 de ani de invatamant superior medical la Iasi. In aceeasi perioada, Universitatea gazduieste si cea de-a patra reuniune din acest an a Consiliului National al Rectorilor,…

- Decanul Facultatii de Medicina Dentara din Iasi, Norina Forna, a anuntat, astazi, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii presei, ca isi va depune candidatura pentru functia de rector al Universitatii de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa. Ea a precizat ca doreste sa continue proiectele demarate…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a stabilit ultimele detalii cu privire la desfasurarea concursului de intrare in rezidentiat pe post si pe loc, de duminica, 8 decembrie. La concursul care se desfasoara simultan pe centre universitare, Iasi, Bucuresti, Cluj, Craiova,…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" a inaugurat astazi corpul de cladire „Nicolae Leon", turnul cu 13 etaje cumparat cu 4 milioane de euro de la statul roman, in care si-a desfasurat activitatea Universitatea „Petre Andrei" din Iasi. A fost dezvelit si bustul lui Nicolae Leon, cel…

- Astfel, acestia au decis continuarea proiectului „O Casa departe de Acasa", care a fost lansat anul trecut pentru prima data, si care a fost menit sa fie ca un sprijin catre vorbitorii catolici de limba engleza din regiunea municipiului Iasi, in contextul in care au existat astfel de solicitari la episcopie,…