Orașul Iași a fost menționat pentru prima oara intr-un privilegiu comercial emis in 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Totuși, deoarece existau cladiri mai vechi de aceasta data (spre exemplu presupusa Biserica armeana costruita in 1395), se crede ca orașul este mult mai vechi, cel puțin cu citeva decenii inainte de aceasta data. De unde vine numele orașului? Exista mai multe ipoteze in